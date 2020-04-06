2020/04/06 | 10:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تضع خطة لتحقيق الاكتفاء للفواكه وتتخوف من قرار الخلية بفتح الاستيراد دون إجازة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 10:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تضع خطة لتحقيق الاكتفاء للفواكه وتتخوف من قرار الخلية بفتح الاستيراد دون إجازة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تضع خطة لتحقيق الاكتفاء للفواكه وتتخوف من قرار الخلية بفتح الاستيراد دون إجازة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).