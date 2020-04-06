بعد انسحاب الأميركان.. قائد طيران الجيش: قاعدة الحبانية جاهزة للعمليات العسكرية

2020/04/06 | 10:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد قائد طيران الجيش اللواء الركن سمير زكي، الاثنين، جاهزية قاعدة الحبانية الجوية للعمليات العسكرية في ...

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