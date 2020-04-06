الامم المتحدة تدعو لحماية النساء من العنف المنزلي وسط أزمة كورونا

2020/04/06 | 10:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة ما أسماه بـ"الطفرة العالمية المروعة" في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، خاصة المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كإجراء لمكافحة فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في رسالة مصوره وجهها للمجتمع الدولي على موقع المنظمة العالمية، يوم امس الاحد، إن "العنف لا يقتصر على ساحة المعركة، حيث بالنسبة للعديد من النساء والفتيات أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة أمان لهن، منزلهن".

وأضاف أن "الجمع بين الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا، وكذلك القيود المفروضة على الحركة، أدى إلى زيادة كبيرة في عدد النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لأنواع من الإساءة في جميع البلدان تقريبا".

وكشف غوتيريش أن "الإحصاءات أظهرت، حتى قبل الانتشار العالمي للفيروس، أن ثلث النساء حول العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن"، مؤكدا على أن "هذه المشكلة تؤثر على الاقتصادات المتقدمة والفقيرة على حد سواء".

وأوضح ان "ما يقرب من ربع الطالبات الجامعيات في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرضن للاعتداء الجنسي أو سوء السلوك، في حين أصبح عنف الشريك حقيقة بالنسبة لـ65% من النساء في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

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