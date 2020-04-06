تايلاند تستخدم مزيجا من العقاقير لعلاج كورونا

2020/04/06 | 10:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افادت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين، بأن أطباء من تايلاند، بدأوا في استخدام مزيج من عقاقير الإنفلونزا ومرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" من أجل علاج مرضى وباء كورونا.

ونشر موقع "بزنس إنسايدر" تفاصيل العلاج المستخدم حديثا في تايلاند، وتحديدا في مستشفى "راغافيثي" بمدينة بانكوك، والذي مزج فيه الأطباء أدوية للإنفلونزا مع علاجات للإيدز، وأظهرت تحسنا كبيرا للمرضى في غضون 48 ساعة فقط.

وقال الباحثون إن أطباء تايلاند استخدموا عقاري "لينافير" و"ريتونافير" المستخدمين في علاج الإيدز ممزوجا مع عقار "أسيلتاميفير" المضاد للإنفلونزا.

وأكد الأطباء أن تلك الأدوية الممزوجة تسببت في تحسن حالة العديد من مرضى كورونا، بما في ذلك سيدة صينية بالغة من العمر 70 عاما.

ونقل الموقع عن كريانغسكا أتيبورنوانيتش، أخصائي الرئة في مستشفى "راغافيثي"، قوله إن التوقعات الأولية لذلك المزيج العلاجي "جيدة ومبشرة إلى حد بعيد".

ولكن عاد وقال :"لابد من القيام بمزيد من الدراسة لتحديد إمكانية أن يكون العلاج الجديد معيارًا يمكن استخدامه بشكل موسع، أم أنه مفيد لحالات بعينها فقط".

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الصحة في الصين استخدموا بالفعل علاجات الإيدز والإنفلونزا في مكافحة فيروس كورونا.

ونقل "بزنس إنسايدر" عن سومساك إكسليم، المدير العام لقسم الخدمات الطبية في المستشفى التايلاندي، قوله: "ينبغي أن يكون استخدام تلك العلاجات بحذر، فمثلا استخدام عقار الإنفلونزا أوسيلتاميفير، ينبغي أن يكون بحذر شديد لأنه عندما استخدم بجرعات مرتفعة على مريضين أحدهم أصيب بحساسية شديدة والثاني تحسنت حالته".

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