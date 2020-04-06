اليابان تستعد لاعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا

2020/04/06 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام يابانية، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، غدا الثلاثاء، ومن المرجح أن يعلن خططه للقيام بذلك اليوم الاثنين.وبحسب صحيفة “يوميوري” اليابانية ، يمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة

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