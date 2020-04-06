عشائر ديالى تطرح مبادرة لمواجهة كورونا

2020/04/06 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي ، الاثنين، عن طرح عشائر المحافظة مبادرة لمواجهة فيروس كورونا.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” موجهة فيروس كورونا واجب اخلاقي وشرعي ووطني لانها وباء قاتل ازهق ارواح العشرات خلال الاسابيع الماضية في عموم محافظات البلاد”.واضاف الربيعي،ان” شيوخ وزعماء العشائر

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