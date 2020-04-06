2020/04/06 | 10:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلن مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي ، اليوم الاثنين، عن طرح عشائر المحافظة مبادرة لمواجهة فيروس كورونا.وقال الربيعي،ان “موجهة فيروس كورونا واجب اخلاقي وشرعي ووطني لانها وباء قاتل ازهق ارواح العشرات خلال الاسابيع الماضية في عموم محافظات البلاد”.واضاف الربيعي،ان “شيوخ وزعماء العشائر في ديالى اطلقوا مبادرة وهي جعل منازلهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيوخ وزعماء العشائر في ديالى يطلقون مبادرة لجعل منازلهم ومضايفهم في دعم دائرة صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيوخ وزعماء العشائر في ديالى يطلقون مبادرة لجعل منازلهم ومضايفهم في دعم دائرة صحة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).