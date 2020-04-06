2020/04/06 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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رفض كشف هويته..



مواطن يتبرع بجهاز طبي قيمته 53 ألف دولار لدائرة صحة كربلاء

يتبع.



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