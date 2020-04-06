2020/04/06 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغاد اليوم-النجف
أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة.
يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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