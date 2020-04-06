محافظ المثنى يوقف لجنة المشتريات في دائرة الصحة ويوجه بتدقيق ما اشترته وتشكيل واحدة جديدة

2020/04/06 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

وجه رئيس خلية أزمة محافظة المثنى احمد منفي جودة، الاثنين (06 نيسان 2020)، بايقاف عمل لجنة المشتري...





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