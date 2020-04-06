أدوية سامراء تعلن عن موعد تسليم مستحضرات علاج كورونا الى الصيدليات

2020/04/06 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء “SDI”، اليوم الاثنين، عن طرح مستحضرات علاج مرض فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل، مشيرة الى تبرعها بإنتاجها الأول من علاج الوباء لوزارة الصحة.وقال مدير عام الشركة الصيدلاني عبد الحميد عبد الرحمن السالم، اليوم الاثنين، إن “الشركة ستطرح مستحضر (ازثرومايسين) إلى المذاخر والصيدليات المحلية الأسبوع المقبل”.وأضاف المدير […]

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