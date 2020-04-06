4 دوريات تتحدى كورونا وتعلن استمرار المنافسات فيها

2020/04/06 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من تفشي وباء كورونا المتسجد في معظم بلدان العالم وتوقف عجلة كرة القدم في عدد كبير من البلدان إلا أن هناك 4 دول مازالت ترفض الاستسلام أمام هذا الفيروس القاتل.

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