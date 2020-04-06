نائب عن الصادقون: لا نحتاج الى اعتذار عن التكليف من الزرفي كونه مرشح غير دستوري

2020/04/06 | 10:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير تعيبان، أن الكتل السياسية لا تحتاج الى اعتذار عن التكليف من عدنان الزرفي كونه مرشح غير دستوري.وقال تعيبان في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “موضوع ترشيح شخصية مناسبة لرئاسة الوزراء هو شأن داخلي يخص العراقيين ومتمثل بالكتل السياسية فلا وجود لتأثير أمريكي على خياراتنا”.وأضاف، أن […]

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