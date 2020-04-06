الإمارات ترفع قيمة حزمة التحفيز إلى 70 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا

2020/04/06 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي وعزز حزمة تحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار.وأفاد المصرف، في بيان، أنه “في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، أقر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من […]

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