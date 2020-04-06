إصابة أنثى نمر في نيويورك بفيروس كورونا

2020/04/06 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حديقة حيوانات في برونكس في مدينة نيويورك الأمريكية الأحد ثبوت إصابة نمر بكوفيد 19، إثر نقل العدوى إليه من المسؤول عن رعايته الذي لم تظهر عليه أي أعراض في ذلك الوقت.وقالت حديقة الحيوانات في بيان إن النمر الماليزي “ناديا” البالغ أربع سنوات وشقيقته “أزول” ونمرين وثلاثة أسود تعاني كلها من السعال الجاف، لكن […]

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