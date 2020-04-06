2020/04/06 | 11:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بشأن عقد جلسة للتصويت على حكومة الزرفي: امر صعب ان لم يكن مستحيلا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بشأن عقد جلسة للتصويت على حكومة الزرفي: امر صعب ان لم يكن مستحيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).