2020/04/06 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما ماشابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة.ودعا في بيان ، الجميع ان “يتذكروا حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهج الوطني تحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة بشان العفو الخاص) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهج الوطني تحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة بشان العفو الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).