التربية النيابية : ﻗﺮار اﻧﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن

2020/04/06 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..توقع عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، ان تستأنف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ، ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار أوﻏﻴﺮﻫﺎ.وقال في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية تابعته المستقلة، ان “ﻗﺮار اﻧﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن”، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن “ﻟﻠﺠﻨﺔ اﺗﺨﺬت ﻗﺮارﴽ ﺑﺎﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام […]

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