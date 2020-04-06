2020/04/06 | 11:15 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أدوية سامراء: مستحضر علاج فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أدوية سامراء: مستحضر علاج فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).