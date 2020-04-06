نائب عن الفتح: نرفض الزرفي في سدة الحكم ولن نصوت له داخل البرلمان

2020/04/06 | 11:15 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، ان تحالف الفتح وخاصة كتلة صادقون النيابية ترفض الزرفي في ...

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