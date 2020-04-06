عاجل.. اصابة معلم بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى

2020/04/06 | 11:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بإصابة معلم بهجوم مسلح نفذه مجهولون شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "معلماً اصيب بهجوم مسلح نفذه مجهولون في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

وأضاف ان "قوة أمنية نقلت المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً لمعرفة المنفذين".

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