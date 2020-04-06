ريال مدريد.. “باب خلفي” لتقليل النفقات بسبب أزمة كورونا

2020/04/06 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لم يكون ريال مدريد مضطرا للسير على خطى غريميه برشلونة وأتلتيكو مدريد في تخفيض رواتب اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا، لكنه مع ذلك يفكر في اتخاذ خطوة ترشيدية قبل بدء الموسم المقبل، عن طريق التخلص من بعض لاعبيه.وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يخفض الأجور كما فعلت […]

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