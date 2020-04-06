ادوية سامراء ستطرح علاج فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل

2020/04/06 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت شركة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء “SDI”، عن طرح مستحضرات علاج مرض فيروس كورونا في الصيدليات الأسبوع المقبل، مشيرة الى تبرعها بإنتاجها الأول من علاج الوباء لوزارة الصحة.وقال مدير عام الشركة الصيدلاني عبد الحميد عبد الرحمن السالم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إن الشركة ستطرح مستحضر (ازثرومايسين) […]

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