عاجل.. اعتقال شخص حرض عبر فيسبوك على كسر حظر التجوال في ديالى

2020/04/06 | 11:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، باعتقال شخص حرض عبر موقع "فيسبوك" على كسر حظر التجوال المفروض في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "الامن الوطني في محافظة ديالى اعتقل (آدمن) صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حرض على كسر حظر التجوال".

يذكر ان البلاد تشهد اجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا حيث اعلنت خلية الازمة الحكومية فرض حظر التجول لغاية 11 نيسان الجاري.

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