السعودية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/06 | 11:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن، تعافت منها 488 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.

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