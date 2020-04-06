تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف

2020/04/06 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في انخفاض واضح عن الأيام السابقة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنها “سجلت أربع إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 87 ) فحصا […]

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