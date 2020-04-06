التعليم العالي توضح حقيقة طرد 600 طالب عراقي من إيران

2020/04/06 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “الملحق الثقافي” العراقي في ايران، اليوم الاثنين، الانباء التي انتشرت بخصوص طرد 600 طالب عراقي من إيران.وقال الموظف الاداري والقائم بأعمال الملحق الثقافي في طهران حيدر محمد علي نصار في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الملحقية الثقافية العراقية في طهران لم تصل لها أي شكوى […]

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