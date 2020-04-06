باولو جيرباودو - فيروس الكورونا أحرج ترامب وبولسونارو ولكن اليمين العالمي سوف يقاتل دفاعًا

2020/04/06 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باولو_جيرباودو نقلها للعربيّة: ولاء حايك - ترجمة حصريّة ل "الاتحاد"ان اليمين الشعبوي بنى قوّته الانتخابية على ثقة صاخبة بالنفس ومتغطرسة.مع ذلك, في ظل وباء الكورونا, يبدو الإرتباك جليًّا على شخصيات امثال دونالد ترامب, بوريس جونسون وجايير بولسونارو.فإمّا انهم يتشبثون بشكل يائس برواية الفيروس العادي (ليس سوى انفلونزا)، وإما انهم قد أجبروا على الدوران الى الخلف، بشكل محرج، إدراكا إعترافًا بثقل ووقع الأزمة.......

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