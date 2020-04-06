نعوم تشومسكي - سنتغلب على أزمة فيروس الكورونا، لكن أمامنا أزمات أكثر خطورة

2020/04/06 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نعوم_تشومسكي نقلتها الى العربيّة: سيرين حامد - ترجمة خاصّة ب"الاتحاد"أشار العالم اللغوي والمحلل السياسي الأمريكي المشهور نعوم تشومسكي البالغ من العمر 91 عامًا، في حديث له مع الاعلامي سريكو هورفات عبر قناة أمريكية في ولاية أريزونا، بينما يقضي وقته في عزل ذاتي بسبب الوباء العالمي، إلى أن الأزمة الصحية لفيروس كورونا خطيرة للغاية وستكون لها عواقب وخيمة ولكنها مؤقتة، في حين أن هناك أزمتان أكثر خطورة للإنسا......

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