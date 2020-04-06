نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة شكر لسكان كوردستان: انا فخور بكم

2020/04/06 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شكر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين السكان في الاقليم على التزامهم بالتعليمات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بارزاني في رسالة نشرها اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي "شكراً لكم أيها المواطنون والمقيمون في إقليم كوردستان على بقائكم في المنزل لوقف انتشار الفيروس التاجي".

وشكر ايضا الفرق الطبية وقوات البيشمركة والاجهزة التي تطبق القانون ووسائل الإعلام "الذين يعملون بلا كلل لإنقاذ الأرواح"، قائلا "انا فخور بكم".

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