صحة كردستان: حظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين جنبنا كارثة كبيرة

2020/04/06 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد ليوم - كردستان

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان محمد قادر، الأثنين (6 نيسان 2020)، أن حظر التجول الشامل خلال اليومين الماضيين في الإقليم جنبنا وقوع كارثة كبيرة.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرض حظر التجول والإجراءات السريعة التي قامت بها وزارة الصحة، خاصة بعد ارتفاع الحالات نتيجة لإقامة مجلس عزاء في أحدى أحياء مدينة أربيل جنبنا انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة"

وأضاف أنه "أخذنا عينات عديدة من سكان حي كاريزان ونتوقع حصول عدد آخر من الإصابات من الملامسين لذا نهيب بالمواطنين المزيد من الالتزام".

وبين قادر أنه "تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تشديد وفرض العقوبات الصارمة على كل من يقيم مجالس العزاء ويساهم بنشر التجمعات التي تزيد من حالات الإصابة وانتشار الفيروس بصورة كبيرة"

وكان مصدر محلي من محافظة أربيل، أفاد، أمس الأحد، بفرض حجر صحي على حي كاريزان بالكامل، في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد تسجيل 32 حالة إصابة بفايروس كورونا في منطقة حي كاريزان، بسبب إقامة مجلس عزاء، قامت حكومة المحافظة بفرض حظر صحي كامل على المنطقة".

وأضاف، أن "وزارة الصحة في الإقليم ستقاضي صاحب المجلس وترفع شكوى على العائلة".

وبين، أن "دائرة صحة أربيل باشرت بأخذ عينات جميع سكان منطقة كاريزان في أربيل والتي سجلت حالات إصابة بسبب مجلس العزاء".

وفي السياق ذاته، قدمت وزارة الصحة في محافظة أربيل نداءً عاجلا إلى أهالي المنطقة "للتبليغ عن أي شخص شارك في تعزية فتاح محمد صالح وفاطمة رحمان حسين فى حي كاريزان والاتصال فوراً على رقم 066122".

وذكرت دائرة صحة أربيل أنه "تم اﺧﻼﺀ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ مستشفى رزكاري ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وتجهيز ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻌﺮﺽ أﺭﺑﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺪﺀ باﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑفيروس ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ".

بغداد اليوم- كربلاء

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وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مُواطناً كربلائياً رفض الكشف عن أسمه

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وقال بيان للمحافظة تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس خلية ادارة الأزمة محافظ المث

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وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل

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