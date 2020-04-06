الرافدين يسمح للموظفين والمتقاعدين التقديم على السلف عن طريق الهاتف

2020/04/06 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد مصرف الرافدين، أنه بمقدور الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية، التقديم على السلف عن طريق الهاتف النقال.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إنه “تقرر إطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين عن طريق الموبايل والأجهزة الالكترونية الأخرى”.[…]

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