الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة تبدأ يوم غد الثلاثاء

2020/04/06 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، أن تشهد البلاد أمطاراً رعدية متفاوتة، تنتهي نهار الثلاثاء.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “رغم تواجد مرتفع جوي في الطبقات العليا وإمكانية تشتت السحب، إلا أن هناك انكسارات في مسار التيار الهوائي الغربي النشط في الطبقات العليا، ورياح جنوبية رطبة قادمة من بحر العرب […]

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