2020/04/06 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسل الحرة من العراق أن قصفا صاروخيا استهدف شركة نفط أميركية في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت، فجر الإثنين، قرب الحقول النفطية في منطقة البرجسية.

وأضافت أن الصواريخ استهدفت شركة هاليبرتون الأميركية التي تعمل في هذه المنطقة، مضيفة أن الصواريخ ألحقت خسائر مادية في المنشأة دون وقوع أي خسائر بشرية.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لعملية الاستهداف.

#عاجل بالفيديواستهداف شركات نفطية أميركية بخمسة صواريخ في قضاء الزبير غربي محافظة #البصرة .



pic.twitter.com/zXJZWH1zKq— ابن ذي قار 2 (@F_oo_g800) April 6, 2020

🛑#العراق - على طريقة التاجي، تم استهداف شركة نفطية أميركية في محافظة البصرة بخمسة صواريخ كاتيوشا، والصور للمواقع التي انطلقت وسقطت فيها الصواريخ بعد وصول القوات الأمنية اليها.لا خسائر تذكر.



pic.twitter.com/HzCr8p0mML— Alqasem Ahmed 2 #StayHome ● (@ItsAlqasem1) April 6, 2020

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت توتر ا بين القوات الأميركية والميليشيات العراقية الموالية لإيران.

وكان قد أعلن قائد القيادة الوسطى الأميركية فرانك ماكنزي تحريك أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية المواطنين العراقيين وقوات التحالف والقوات الأميركية التي تستضيفها بعض القواعد هناك.

وأشار في بيان صحافي الثلاثاءالماضي، إلى أن نقل الأنظمة إلى العراق يأتي لمواجهة الهجمات المتكررة على القواعد العراقية والتي قتلت وجرحت أفرادا من الجنود العراقيين وقوات التحالف وجنودا أميركيين.

وذكر أن إنشاء الدفاعات الجوية الأرضية مستمر في العراق، حيث يتم التنسيق مع الحكومة العراقية، من أجل تعزيز الحماية للجميع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استهداف منشأة نفط أميركية بـ5 صواريخ كاتيوشا في البصرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استهداف منشأة نفط أميركية بـ5 صواريخ كاتيوشا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).