انخفاض أسعار النفط العالمية بعد تأجيل اجتماع أوبك

2020/04/06 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، بنسبة 3% وذلك بعد التحدث عن إمكانية تأجيل الاجتماع المرتقب لبحث تخفيض إنتاج النفط بين منظمة أوبك ودول من خارجها.

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