بالصور.. تواصل أعمال إدامة ملعب النجف رغم الظروف الصعبة

2020/04/06 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وزارة الشباب والرياضة عملية إدامة ملعب النجف الدولي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق جراء جائحة فيروس كورونا.

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