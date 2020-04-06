الخارجية الايرانية: بعض الحكومات سعت للاصطياد بالماء العكر في أزمة كورونا

2020/04/06 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي” اليوم الاثنين” ،ان بعض الحكومات والدول سعت لتسييس قضية فيروس كورونا والاصطياد في الماء العكر لهذه القضية العالمية.يتبع ..

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