تعيبان: جلسة البرلمان لن تعقد إلا بسحب ترشيح الزرفي

2020/04/06 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير تعيبان، أن جلسة مجلس النواب لن تعقد إلا بسحب ترشيح عدنان الزرفي.وقال تعيبان في حديث لـ “العهد” الفضائية، إنه “بعد سحب الرئيس الجمهورية ترشيح قاضي المحكمة الاتحادية فان ترشيح الزرفي فقد شرعيته مطلقاً وأصبح غير دستوري”.وأضاف أن “موضوع الجلسة الطارئة للتصويت على حكومة الزرفي اصبح […]

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