صحة الديوانية تسجل 7 حالات بكورونا وشفاء 4 أخرى

2020/04/06 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانيةاعلنت دائرة صحة الديوانية، الاثنين، تسجيل 7 حالات بكورونا وشفاء 4 أخرى.وقالت الدائرة في بيان، انها "سحبت (19) نموذجا مشتبه بهم وارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد ".واضافت، ان "نتائج اكدت تشخيص 7 حالات موجبة أي انها مصابة بالفيروس، وشفاء 4 حالات، وحالتي رقود بحالة جيدة".

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