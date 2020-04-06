الشابندر : القيادات الشيعية منافقة وتملّقت لايران منذ اكثر من 4 عقود

2020/04/06 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال السياسي والمفكر الاسلامي غالب الشابندر ، في تغريدة له على صفحته بتويتر: للتاريخ اقولها.كثير من القيادات الشيعية اعرفها منذ عام ١٩٧٧ بايران و سوريا و اوربا.من كثر نفاقهم منذ ذاك الزمن كانوا يتزاحمون على القادة الإيرانيين ليلغي كل منهم الآخرلماذا؟ليقنع الإيرانيين انه هو اليد الضاربة لهم.و بقيت ناس تلغي ناس..وأيامها كانت معارضة لكن اليوم اصحاب سلطة!

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