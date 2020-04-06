الاستخبارات البريطانية تتهم الصين بالوقوف وراء انتشار كورونا

2020/04/06 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفتت صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية إلى ان “​الاستخبارات البريطانية​ رجحت ان تسربا في مختبر صيني قد يكون السبب في انتشار ​فيروس كورونا​”، ومع ذلك لم تستبعد المخابرات انتقال العدوى من ​الحيوانات​.واشارت ان مختبرين على الأقل في مدينة ​ووهان​ التي انتشر منها الفيروس، وهما معهد علم الفيروسات، ومركز ووهان لمكافحة ​الأمراض.ونقلت الصحيفة عن خبير السلامة البيولوجية […]

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