قصفٌ واشتباكات وعمليات قنصٍ تكسر هدوء الهدنة في إدلب

2020/04/06 | 11:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم فرض كل من #تركيا و #روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار، يُلزم جميع الأطراف بـ (تجميد القتال) على الجبهات في #إدلب وريف #حلب، لا تزال تلك المناطق تشهد خرقاً لتلك […]

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