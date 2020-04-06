عالم: الحوامل أكثر عرضة للخطر بين مصابي كورونا

2020/04/06 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عالم فيروسات روسي عن مدى تأثر النساء الحوامل وأجنتهن بفيروس كورونا.وقال كبير الباحثين في معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، فيكتور زويف، إن حياة النساء الحوامل هي الأكثر عرضة للخطر من بين المصابين بفيروس كورونا.ودعا عالم الفيروسات إلى العمل على حماية النساء الحوامل بكل الوسائل الممكنة لتجنيبهن الإصابة بفيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى، […]

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