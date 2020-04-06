أميرة خليجية تشتري فندق ”ريتز“ لندن بـ800 مليون جنيه إسترليني

2020/04/06 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفادت شبكة ”بلومبرغ“ الأمريكية في تقرير لها أمس الأحد بأن الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر، اشترت فندق ”ريتز“ بالعاصمة البريطانية لندن.ونهاية مارس الماضي كشف مكتب ”ماكفارلاينز“ البريطاني للمحاماة عن الصفقة، دون الكشف عن المستثمر القطري، وقالت صحف بريطانية حينها إن قيمة الصفقة تبلغ قرابة 800 مليون جنيه استرليني.[…]

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