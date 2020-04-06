العراق يؤكد استمرار إغلاق جميع منافذه البرية والجوية باستثناء منفذين

2020/04/06 | 11:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة المنافذ الحدودية، اغلاق جميع المنافذ الـبـريـة والـجـويـة بـين الـعـراق وبـاقـي دول الـجـوار والعالم باستثناء

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