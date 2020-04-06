حيل سهلة لتسريع هاتف أندرويد

2020/04/06 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم عدد كبير من المستخدمين في الوقت الحالي هواتفهم الذكية لإنهاء عدد كبير من أعمالهم، بعد اضطرارهم للبقاء في المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.ولكن يواجه المستخدمون مشكلة في أن هواتفهم يبدأ عليها بعد فترة ظهور علامات بطء وتراجع ملحوظة في الأداء.ولذلك قدم موقع “تايمز نيوز ناو” مجموعة من […]

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