انتحار طبيب نادي رينس الفرنسي بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا

2020/04/06 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي رينس الفرنسي انتحار طبيبه برنار غونزاليس، عن عمر 60 عاماً، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأفاد النادي، المشارك في دوري الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه “يبكي هذا الأحد الطبيب برنار غونزاليس”، واصفاً إياه برجل “كل المراحل البطولية” الذي أمضى أكثر من عقدين من الزمن مع نادي […]

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