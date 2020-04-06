الحشد الشعبي ينتج “كمامات” لسد النقص في وزارة الصحة

2020/04/06 | 11:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي، الاحد، بإنتاج الكمامات الطبية لسد النقص الحاصل في وزارة الصحة.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان مديرية الرعاية والشؤون الاجتماعية في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بدأت بتجهيز الكمامات لرفد وسد حاجة وزارة الصحة ومديرية الطبابة والقوات الأمنية.

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