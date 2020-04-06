تحالف الفتح لـ”العهد نيوز”: حظوظ الزرفي تراجعت وتحركاته غير كافية

2020/04/06 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح، أسباب تراجع حظوظ المكلف عدنان الزرفي بتولي رئاسة الحكومة المقبلة.وقال عضو التحالف النائب ثامر ذيبان في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين إن “حظوظ الزرفي تراجعت بشكل كبير خلال الساعات الماضية في أن يكون رئيسا للوزراء”، مؤكدا أن “التحركات باتت غير كافية لتمرير اسمه بسبب تحفظ قوى سياسية مختلفة على توليه رئاسة […]

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