رئيس كتلة نيابية: عقد جلسة للتصويت على الحكومة امر صعب ان لم يكن مستحيلا

2020/04/06 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد رئيس كتلة بدر البرلمانية النائب حسن شاكر، الاثنين، عقد جلسة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مشيرا الى ان هنالك رفض واسع للزرفي ما يجعل امكانية عقد الجلسة امر صعب ان لم يكن مستحيلا.وقال الكعبي ان “الزرفي حتى وان قام بتقديم طلب لعقد جلسة للتصويت على كابينته الوزارية، فان عقد الجلسة […]

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